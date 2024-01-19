Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, “Ankara’mızı ikinci yüzyılda hak ettiği yere taşıyacak projelerimiz olacak. Ankara’nın altın çağı başlayacak” dedi.

İHA

Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adaylığı için ismi açıklanan Turgut Altınok, bugün sahaya indi.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Karanfiller bıraktı, su döktü

Beraberindeki heyetle birlikte Türkeş’in kabrine karanfiller bırakıp ibrikle su döken Altınok, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Birçok alanda dolu dolu projelerimiz var her alanda zenginleştireceğiz"

Seçim çalışmalarının henüz başında olduklarını ifade eden Altınok, “Biz saha adamıyız, sokak adamıyız, alan adamıyız. Projelerimizi anlatacağımız bir tanıtım yapacağız. Ankaramız'da birçok eserler ve projeler kazandıracağız. Ankaramız'ı bir dünya başkenti yapacağız. Ankaramız'ı ikinci yüzyılda hak ettiği yere taşıyacak projelerimiz olacak. Ankara’nın altın çağı başlayacak. Birçok alanda dolu dolu projelerimiz var her alanda zenginleştireceğiz. Her kesime dokunacağız. Her kesimin mutlu olduğu, her kesimin ihtiyacı olduğu birçok projeyi Ankaralılar vekaleti verirse inşallah hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)