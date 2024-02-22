Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum 'İstanbul’u Büyüten Kadınlar' programına katıldı İstanbul'u Büyüten Kadınlar Programında konuşan Murat Kurum, "İstanbul tarihinin hangi dönemine bakarsanız bakın bu şehrin bir kadınlar şehri olduğuna şahit olursunuz" dedi.

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Yerel seçim arifesinde sahada hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum da bu kapsamda çalışmalarına hız kesmeden sürdürüyor.

Aynı gün birçok programa katılan Kurum, vatandaşlarla bir araya gelerek yakından ilgileniyor.

İkinci durağı Beşiktaş oldu

Projeleriyle adından söz ettiren Kurum, 7'den 70'e herkesten yoğun ilgi görüyor.

Murat Kurum'un bugünkü ikinci durağı ise Beşiktaş oldu. Burada 'İstanbul'u Büyüten Kadınlar' programına katıldı.

Kurum burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Bu şehrin bir kadınlar şehri olduğuna şahit olursunuz"

Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kadınları bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en şerefli varlığımızdır’. Bu söz ispatlı bir sözdür, sizler bu sözlerin bizzat ispatısınız. İstanbul tarihinin hangi dönemine bakarsanız bakın bu şehrin bir kadınlar şehri olduğuna şahit olursunuz.

"İstanbul'un ilk kuruluş hikayesi"