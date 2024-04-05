Cumhur İttifakı'nın hesap hatası yaparak kaybettiği iller AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan bazı illerde CHP aradan sıyrılarak kazanan oldu.

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Türkiye seçim sürecini tamamladı...

AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi’nden oluşan Cumhur İttifakı seçim yarışını ilk kez muhalefetin arkasında tamamladı.

14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti oldu. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.

Cumhur İttifakı'nda seçim tablosu

AK Parti'nin 2019 seçimlerine göre, hem kazandığı belediye sayısı, hem de oy oranı düştü.

Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı MHP ise bir önceki seçime göre, hem oy hem de belediye kaybetti.

2019'da yüzde 7,31 oy alan MHP 11 belediye kazanmıştı. MHP'nin oy oranı yüzde 4.9'a kazandığı belediye sayısı da 8'e düştü.

Büyük Birlik Partisi ise Sivas'ta Adem Uzun'la zafere ulaşarak il kazanmayı başardı.

Kıl payı farklar

Seçimlerin ardından değerlendirmeler sürerken kritik detaylarda ortaya çıkmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı 30 büyükşehirin tamamında ittifak yaparken geriye kalan 51 ilin 29'unda seçimlere beraber girdi.

Bir önceki seçimlerde AK Parti ve MHP'nin bir ve ikinci sırada olduğu 22 ilde ise Cumhur İttifakı üyeleri seçime ayrı ayrı girdiler.

Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı girdiği iller

Cumhur İttifakı'nın seçimlere ayrı ayrı girdiği 22 il şu şekilde:

Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat

Muhalefet aradan sıyrıldı

Seçimlerin ardından yapılan çalışmalarda ayrı ayrı girilen illerin bazılarında CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin aradan çıkarak seçimlere kazandığı görüldü.

Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat'ta MHP ve AK Parti'nin ayrı ayrı girdiği seçimlerde muhalefet seçimlerde birinci sırada çıktı.

Kütahya

Kütahya'da AK Parti ile MHP'nin girdikleri yarışta 602 oy farklı CHP'nin adayı seçimleri kazandı.

Seçimlerde birinci olan CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712 oy alırken ikinci parti olan MHP'nin adayı Alim Işık ise 40 bin 110 oy aldı. Ancak seçimlerde bunun yanı sıra üçüncü parti olan AK Parti adayı Kamil Saraçoğlu da 37 bin 992 oy aldı.

Normal şartlarda AK Parti-MHP ittifakının Kütahya'daki toplam oyu yaklaşık yüzde 60'u bulurken partilerin ayrı ayrı listelerde yer alması ittifaka kaybettirmiş oldu.

Kilis

CHP'nin aradan sıyrılarak birinciliğe yerleştiği örneklerden birisi de Kilis'te yaşandı.

Kilis'te CHP adayı Hakan Bilecen 23 bin 467 alırken ikinci parti olan AK Parti 15 bin 250 oyda kaldı.

Ancak MHP'nin aldığı oy ise 13 bin 274. AK Parti ve MHP oylarının toplamı CHP adayının oylarını geçiyor.

Amasya

CHP'nin uzun yıllar sonrası kazandığı şehirlerden birisi de Amasya.

Seçimlerde CHP adayı Turgay Sevindi 25 bin 352 oy alırken AK Parti'nin oyları 18 bin 405'te kaldı.

Rakibine yüzde 5 kadar fark atan CHP adayını üçüncü sıradan takip eden MHP ise 14 bin 618 oy aldı.

Yozgat

Seçim sürecinde sonuçların merakla beklendiği illerden birisi de Yozgat oldu.

Seçime AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı adaylarla girmesiyle Yeniden Refah Partisi adayı Kazım Arslan aradan sıyrılarak seçimleri kazandı.

Arslan, 17 bin 141 oy alırken, ikinci sırada bulunan MHP adayı Ömer Açıkel 14 bin 49, üçüncü sırada yer alan AK Parti adayı ise 12 bin 651 oy aldı.

22 ilde son durum

Cumhur İttifakı'nın ayrı ayrı girdiği 22 ilde Afyonkarahisar'da CHP, Aksaray'da AK Parti, Bayburt'ta AK Parti, Bolu'da CHP, Çankırı'da MHP, Düzce'de AK Parti, Elazığ'da AK Parti, Gümüşhane'de MHP, Isparta'da AK Parti, Karabük'te AK Parti, Karaman'da MHP, Kastamonu'da CHP, Kırıkkale'de CHP, Nevşehir'de İyi Parti, Niğde'de AK Parti, Sivas'ta BBP, Tokat'ta MHP, Uşak'ta ise CHP adayları seçimleri kazandı.