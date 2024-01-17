Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı belirlendi AK Parti, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını da belirledi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın İzmir'deki adayı Hamza Dağ oldu.

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Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için sandık başına gidiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten siyasi partiler de adaylarını belirliyor.

Bilindiği üzere AK Parti, geçtiğimiz haftalarda 11 büyükşehir belediye başkan adayını açıklamıştı.

Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir de belli oldu

İstanbul'da Murat Kurum aday gösterilirken, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için de Turgut Altınok isminde karar kılındı.

Hal böyle olunca Cumhur İttifakı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının kim olacağı merak edilmeye başlandı.

Ve Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı da belirlendi...

Hamza Dağ, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak belirlendi

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hamza Dağ oldu.

24 Mart 2021’de yapılan 7. Olağan Kongre ve 7 Ekim 2023’teki 4. Olağanüstü Kongre’de MKYK üyesi seçilen Hamza Dağ, 24 Mart 2021 tarihinden bu yana Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Hamza Dağ kimdir?

Hamza Dağ, 1 Mart 1980 tarihinde Manisa'nın Demirci ilçesinde doğdu.

1996 yılında Simav İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lisans Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2000 yılında tamamladı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları'nda sırasıyla, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu, ardından 3 Şubat 2008 tarihinde 3. Olağan Kongresi'nde, İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

2011 seçimleri ile birlikte 24. dönem İzmir Milletvekilliğine seçilen Dağ, sırasıyla 25. 26. ve 27. dönemlerde tekrardan İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'de görev aldı.

AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu

Bu dönemlerde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu üyeliği görevlerinde bulundu.

2014 yılından itibaren AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan Hamza Dağ, 2014-2017 yılları arasında Seçim İşleri Birimi'nde Başkan Yardımcılığı görevini de yaptı.

29 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 3. Olağanüstü Kongre sonrası AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine gelen Hamza Dağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.