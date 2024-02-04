İHA

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor..

Muğla'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım törenine AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da katıldı.

"Muğla gelişecek, Türkiye gelişecek"

13 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi aday tanıtım toplantısında konuşan Efkan Ala, şu ifadeleri kullandı:

Muğla arkamızda, Muğla yanımızda. Muğla bu heyecanı ile bizimle beraber olduktan sonra her türlü zorluğu yenmeye hazırız. Gece gündüz çalışarak bu ülkeyi hedeflerine doğru taşıyoruz. Şimdi önümüzde bir seçim var. Yerel yönetimler, mahalli idareler seçimi. Bu da çok önemli.



Biz Türkiye’nin hedeflerine lokomotif şehirlerle geçeceğiz. O şehirler öyle üretecekler ki, genel seçimde ne dedik, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. yüzyılına giriyoruz. Burada büyük hedeflerimiz var. Biz bu hedefe nasıl kavuşacağız. Mesela Muğla turizmde, tarımda lokomotif şehir. Muğla gelişecek, Türkiye gelişecek.