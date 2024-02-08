Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Adıyaman ilçe adayları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle Spor Salonu'nda AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları da tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Adıyaman ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şu şekilde;

İşte adaylar

Besni / Reşit Alkan

Çelikhan / Mustafa Bulut

Gerger / Erkan Aksoy

Gölbaşı / Hakan Toydaş

Kahta / Mehmet Can Hallaç 

Samsat / Halil Fırat

Sincik / Mehmet Korkut

Tut / Ercan Öncebe

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