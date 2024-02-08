Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti Adıyaman ilçe adayları...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenimahalle Spor Salonu'nda AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Burada önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayları da tanıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Adıyaman ilçe belediye başkan adaylarının isimleri şu şekilde;
İşte adaylar
Besni / Reşit Alkan
Çelikhan / Mustafa Bulut
Gerger / Erkan Aksoy
Gölbaşı / Hakan Toydaş
Kahta / Mehmet Can Hallaç
Samsat / Halil Fırat
Sincik / Mehmet Korkut
Tut / Ercan Öncebe
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