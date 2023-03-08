Cumhurbaşkanı adayı olamayan Ersan Şen, Adalet Bakanlığı'na göz kırptı Siyasi gündemdeki ilginç çıkışları ile konuşulan Hukukçu Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayı olamayınca, Adalet Bakanı olmak istedi.

Türkiye’de seçim arifesinde hareketli günler yaşanıyor.

Millet İttifakı’nın kaosunun gölgesinde, hukukçu Ersan Şen de ilginç açıklamalarıyla gündem oldu.

Katıldığı canlı yayınlarda hararetli ve sert çıkışları ile bilinen Şen, Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıkladı.

Meral Akşener’in kendisini arayıp “Adaylık konusunda ciddi misiniz? Kapımız açık buyrun görüşelim” dediğini iddia eden Ersan Şen’e, İyi Partililerden yalanlama geldi.

İyi Partili Cihan Paçacı ve Cihan Dikbayır, bu söylemlerin doğru olmadığını, arama amacının adaylık değil teşekkür olduğunu vurguladı.

"6'lı masayı toparladım"

Tüm bu yaşananların sonrasında MedyaTava TV’ye bağlanan Şen, çok konuşulacak bir iddia daha ortaya attı.

Ersen Şen, 6’lı masanın dağılıp tekrar birleşmesinde kendi payının da olduğunu vurguladı.

Şen, “Dağılan masanın toplanmasında yardımcı olduğumu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"Kimse aday olmuyorsa ben varım."

Bu kez Show Haber’e açıklama yapan Ersan Şen, bambaşka bir tartışma konusu yarattı.

Adaylık açıklamasını ve sonraki sürece değinen Şen, “Dedim ki, kimse aday olmayacaksa 6’lı masada bir anlaşma çıkmıyorsa ben varım.” şeklinde aktardı.

Cumhurbaşkanı adayı olma isteği hakkında konuşan Şen, “Keşke devam edebilseydim. Devam edebilsek olabilir de olmayabilir de. Kompleksim yok, kendimi aşağıda görmüyorum.” ifadeleriyle devam etti.

Bu kez Adalet Bakanlığı'na göz kırptı

Sen olarak aday olma hayalini göz ardı eden Şen, bir başka makama göz kırptı.

Ersan Şen, bu kez de Adalet Bakanı olmak istedi.

O ifadeler şu cümleyle devam etti;