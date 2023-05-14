Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu kullandı ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oyunu kullandı.

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Türkiye'de sandık başında yoğunluk oluşmaya devam ediyor...

Cumhurbaşkanı adaylarından ilk oyunu kullanan isim Sinan Oğan oldu.

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, eşi Gökçen Oğan ile beraber oyunu kullandı.

"Bu seçimi bayram havasında geçirelim"

Oy kullandıktan sonra kameralar karşısına geçen Oğan, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Milletimize çağrıda bulunuyorum, herkes oy kullansın. Bu seçimi bayram havasında geçirelim" ifadelerini kullandı.

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