Cumhurbaşkanı adayları için verilen imza sayıları 100 bin imza alarak cumhurbaşkanı adaylıkları kesinleşecek isimlerin 5 günlük imza toplama süreci başladı. İlk gün şu ana kadar en çok imzayı 2 bin 383 ile Muharrem İnce ve 2 bin 30 imza ile Fatih Erbakan aldı.

Türkiye seçime odaklandı. 14 Mayıs'ta sandığa gidecek siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süreci devam ediyor. Dün, cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru süreci sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) evraklarını teslim eden Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan uzun, Muhammed Ali Fatih Eerbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal'ın adaylık başvuruları kabul edildi. 100 bin imza maratonu başladı Bugün ise Meclis'te grubu bulunmayan adayların 100 bin imza ile adaylıklarının kesinleşeceği süreç başladı. Bu kapsamda, adaylarını destekleyen seçmenler İl ve ilçe seçim kurullarına giderek destekledikleri adayları için imza vermeye başladı. Bugün itibarıyla başlayan imza süreci 27 Mart akşam 20.00'ye kadar devam edecek. 5 günlük süreçte seçmenler sabah 08.00-20.00 arasında imza verebilecek. Bu kapsamda YSK da imza sayılarını bu seçim öncesi belli aralıklarla güncelleme kararı aldı. Adayların imza sayıları Buna göre adayların ilk gün şu ana kadar aldıkları imza sayıları şu şekilde: Muharrem İnce: 2 bin 383

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 2 bin 30

Sinan Oğan: 1829

Doğu Perinçek: 863

Yakup Türkal: 82

Erkan Trükten: 23

Halil Murat Ünver: 14

Tevfik Ahmet Özal: 12

İrfan Uzun: 11

Hilmi Özden:7

Davut Turan:1