Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza maratonu devam ediyor

Türkiye, 14 Mayıs’ta sandığa gidecek ve Cumhurbaşkanını seçecek.
Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu şu sıralar seçim çalışmalarına yoğunlaşırken, aday olmak için kolları sıvayan diğer siyasiler ise imzaların toplanmasını bekliyor.
YSK tarafından başvuruları kabul edilen o isimlerin, 100 bin imza toplaması gerekiyor.
Son tarih olan 27 Mart'a 3 gün kalırken, şu ana kadar en çok imza toplayan isim Muharrem İnce oldu..
En çok imzayı Muharrem İnce topladı
Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) açıklanan verilere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 76 bin 901 imzayla zirvede yer alırken, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise 39 bin 317 oy aldı.
Saat 20.00 itibarıyla, seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için atılan imzalar şöyle sıralandı:
Muharrem İnce: 76 bin 901
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 79
Sinan Oğan: 39 bin 317
Doğu Perinçek: 16 bin 192
Yakup Türkal: 2 bin 31
Erkan Trükten: 116
Tevfik Ahmet Özal: 807
İrfan Uzun: 447
Halil Murat Ünver: 285
Hilmi Özden: 225
Davut Turan: 92