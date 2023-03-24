Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza maratonu devam ediyor YSK, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında son bilgileri paylaştı. Şu ana kadar en çok imzayı 76 bin 901 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce topladı.

Haber Merkezi

Türkiye, 14 Mayıs’ta sandığa gidecek ve Cumhurbaşkanını seçecek.

Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu şu sıralar seçim çalışmalarına yoğunlaşırken, aday olmak için kolları sıvayan diğer siyasiler ise imzaların toplanmasını bekliyor.

YSK tarafından başvuruları kabul edilen o isimlerin, 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Son tarih olan 27 Mart'a 3 gün kalırken, şu ana kadar en çok imza toplayan isim Muharrem İnce oldu..

En çok imzayı Muharrem İnce topladı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) açıklanan verilere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 76 bin 901 imzayla zirvede yer alırken, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise 39 bin 317 oy aldı.

Saat 20.00 itibarıyla, seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için atılan imzalar şöyle sıralandı:

Muharrem İnce: 76 bin 901

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 79

Sinan Oğan: 39 bin 317

Doğu Perinçek: 16 bin 192

Yakup Türkal: 2 bin 31

Erkan Trükten: 116

Tevfik Ahmet Özal: 807

İrfan Uzun: 447

Halil Murat Ünver: 285

Hilmi Özden: 225

Davut Turan: 92