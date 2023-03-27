Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza sürecinde son gün Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri çerçevesinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan 10 isim için 100 bin imza süreci son gününde devam ediyor.

İHA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi.

YSK'nın kararına göre, 10 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor.

20.00'ye kadar imza verilebiliyor

Bu çerçevede imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kuruluna giderek imza verebilecek.

Cumhurbaşkanı adaylarından 10'u için imza verme işlemleri son gününde devam ediyor.

İnce ve Oğan 100 bin imzayı geçti

Saat 14.00 itibarıyla imza sayıları ise şöyle: