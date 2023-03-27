Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza sürecinde son gün

İHA
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi.
YSK'nın kararına göre, 10 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.
Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor.
20.00'ye kadar imza verilebiliyor
Bu çerçevede imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kuruluna giderek imza verebilecek.
Cumhurbaşkanı adaylarından 10'u için imza verme işlemleri son gününde devam ediyor.
İnce ve Oğan 100 bin imzayı geçti
Saat 14.00 itibarıyla imza sayıları ise şöyle:
"Muharrem İnce 112 bin 733, Sinan Oğan 109 bin 606, Doğu Perinçek 25 bin 841, Yakup Türkal 3 bin 14."