Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza sürecinde son gün
İHA

Yüksek Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi.

YSK'nın kararına göre, 10 isim seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Bunun için adayların 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor.

20.00'ye kadar imza verilebiliyor

Bu çerçevede imza vermek isteyen vatandaşlar, 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kuruluna giderek imza verebilecek.

Cumhurbaşkanı adaylarından 10'u için imza verme işlemleri son gününde devam ediyor.

İnce ve Oğan 100 bin imzayı geçti

Saat 14.00 itibarıyla imza sayıları ise şöyle:

"Muharrem İnce 112 bin 733, Sinan Oğan 109 bin 606, Doğu Perinçek 25 bin 841, Yakup Türkal 3 bin 14."

Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza sürecinde son gün
Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza sürecinde son gün
Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza sürecinde son gün