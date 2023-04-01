Cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sırası belli oldu

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14 Mayıs seçimlerinin son düzlüğünde siyasi arenada hareketlilik sürüyor.

Adayların pusuladaki yerleri bir süredir merak konusuydu.

Yüksek Seçim Kurulu, pusula sırası için kura çekimi gerçekleştirdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. sıra, muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 3. sırada olacak.

Kura çekimine göre cumhurbaşkanı adaylarının pusuladaki sıralaması şu şekilde;

1-) Recep Tayyip Erdoğan

2-) Muharrem İnce

3-) Kemal Kılıçdaroğlu

4-) Sinan Oğan

YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi esnasında şu cümlelere yer verdi;

28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların oy pusulasındaki yerlerin belirlenmesi ile ilgili olarak kurulumuzca yapılacak olan kura çekimine hoş geldiniz.



14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıraya göre Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan’dır.

Kura çekiminde kullanacağımız fanuslardan birinde Cumhurbaşkanı adaylarımızın diğerlerinde ise seçime katılacak Cumhurbaşkanı adayı sayısı kadar rakam bulunmaktadır.



Cumhurbaşkanı adayı adlarının yazılacağı fanusta çekim yapılacaktır. Çekimde ben, kurul üyemiz sayın Orhan Usta Bey adayları çekecek. Hangi Cumhurbaşkanı adayının ismi çıkmış ise adayların kurulda hazır bulunan temsilcileri çekecektir.