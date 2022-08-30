Cumhurbaşkanı adaylığı isteyen Abdullah Gül'ün anketlerdeki oy oranı

Abdullah Gül, muhalefetin çatı adayı olabilmek için yeniden harekete geçti. Ancak anketler Gül'ün sandığa gömülebileceğini gösteriyor.

Türkiye, 2023 yılının haziran ayında yapılacak seçimler için geri sayımda.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan.

Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli değil.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı beklenirken Abdullah Gül'den sürpriz bir çıkış geldi.

Abdullah Gül, önce resmi bayramlarda hasta olmadığını kendisine yönelik yalanların ortaya atıldığını söyledi.

Gül'ün bu açıklamasının nedeni olarak, muhalefetin adayı olmak istediği belirtildi.

2018'de Erdoğan'a karşı aday olmak istedi

Bilindiği üzere; Abdullah Gül, 2018 yılında Cumhurbaşkanı adayı olmak istemişti ancak muhalefette tam mutabakat sağlanamadığı için geri adım atmıştı.

Aynı günün akşamında medyaya bir kulis bilgisi servis edildi.

Abdullah Gül ile CHP'li vekil arasında geçen konuşma

CHP içerisinde Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç, Abdullah Gül'ün bir CHP'li vekil ile arasında geçen konuşmayı anlattı.

Abdullah Gül, bu konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanamayacacağını söyledi.

Şaban Sevinç'in anlatımına göre; Abdullah Gül ile CHP'li vekil arasında şu diyalog geçti:

CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?

CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar.

Cumhurbaşkanlığı anketlerinde Abdullah Gül'ün oy oranı

Abdullah Gül'ün adaylığı yeniden kamuoyunda yer edinince anketler de gündeme geldi.

Her ay düzenli olarak yapılan Cumhurbaşkanlığı anketlerinde Abdulah Gül'ün ismi dip seviyelerde.

Ağustos 2020 : 0,4

Kasım 2020 : 0,3

Aralık 2020: 0,4

Ocak 2021: 0

Şubat 2021: 1,6

Mart 2021: 0,1

Nisan 2021: 0,1

Mayıs 2021: 0,1

Kasım 2021: 0,2

Mart 2022: 0,7

Haziran 2022: 0,3

Temmuz 2022: 0