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    Cumhurbaşkanı Afrika turuna başlıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek.
    • AA
    • 19.02.2022 - 13:35
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    Cumhurbaşkanı Afrika turuna başlıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat 2022 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti’ne gidecek.

    Ziyaretler kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda geliştirilmesi imkanları üzerinde durulacak.

    İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPILACAK

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte katılacak.

    Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

    GİNE'YE İLK RESMİ ZİYARET

    Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğinin yeni binasının resmi açılışı da Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

    Erdoğan'ın Gine Bissau'yu ziyareti, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret olacak.

    Cumhurbaşkanı Afrika turuna başlıyor #1


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