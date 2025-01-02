Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD'deki saldırıya kınama

AA

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyadaki huzur ve istikrarı bozmak için masum insanların katledildiği terör saldırılarının her zaman karşısındayız." ifadelerini kullandı.

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Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve tüm ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Kılıç paylaşımına, "Din, dil, ırk gözetmeksizin sadece korku iklimiyle beslenen bu örgütleri yok etmek için üzerimize düşeni yapmaya durmaksızın devam edeceğiz" notunu da düştü.