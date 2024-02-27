Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Manisa'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim kapsamında gerçekleştirdiği mitinglerdeki yeni durağı Manisa olacak. Erdoğan bugün, Manisa'da vatandaşlara hitap edecek.

ensonhaber.com

Yerel seçim maratonu kapsamında gerçekleştirilen mitingler devam ediyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinglerini sürdürüyor.

Tek tek illeri gezerek vatandaşlarla buluşan Erdoğan'ın yeni durağı Manisa olacak.

Vatandaşlara hitap edecek

Bugün Manisa'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan mitingle seçmenle buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem gündeme ilişkin hem de seçimlere dair mesajlar vermesi bekleniyor.