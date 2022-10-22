Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atamalar

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Atama karalarına göre;

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 atama

Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının 12. ve 13. maddeleri gereğince Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.

Orhan Karakurt kimdir?

Orhan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır.

Orhan Karakurt, Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı.

Karakurt, hayat hikayesini ise şöyle anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."