Petrol
93.52
1.23%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.045
0.70%
BTXN Coin
9.75
2.41%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atamalar

    Cumhurbaşkanı Danışmanlığına gerçekleştirilen atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 02:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atamalar

    Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Atama karalarına göre;

    Cumhurbaşkanı Danışmanlığına 2 atama

    Cumhurbaşkanı Danışmanlığına, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığının 12. ve 13. maddeleri gereğince Orhan Karakurt ve Cengizhan Başaran atandı.

    Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atamalar #1

    Orhan Karakurt kimdir?

    Orhan Karakurt, evli ve üç çocuk babasıdır.

    Orhan Karakurt, Erdoğan ile ilk olarak, 1994 yerel seçimleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı esnasında çalışmıştı.

    Karakurt, hayat hikayesini ise şöyle anlatmıştı: "Cumhurbaşkanımızın ekibinin en eskilerinden biriyim. Teşkilatın içinden geliyorum, 2006 yılından beri de sunumlarını üstleniyorum. Şu anda yurt içi ve yurt dışındaki tüm organizasyonlarında sunuculuk yapıyorum. Sesten sahne düzenine, protokolden program akışına her konuda koordinasyonu sağlıyorum. Adımı pek kimse bilmez ama beni herkes tanıyor."

    Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atamalar #2


    iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli araçlarını tanıttı
    Otomobil

    iPhone üreticisi Foxconn, yeni elektrikli araçlarını tanıttı

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Anadolu Efes, Alba Berlin'i mağlup etti
    Basketbol

    Anadolu Efes, Alba Berlin'i mağlup etti

    Görüş Bildir