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    Cumhurbaşkanı Edoğan: FETÖ'cüler karşımıza dikilseydi şehadete yürüyecektim

    Cumhurbaşkanı Edoğan: FETÖ'cüler karşımıza dikilseydi şehadete yürüyecektim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anma töreninde yaptığı konuşmasında "Allah şahittir, eğer FETÖ'cüler karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2021 - 18:26
    • Güncelleme : 15.07.2021 - 18:35
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anma töreninde yaptığı konuşmasında "Allah şahittir, eğer FETÖ'cüler karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim." dedi.

    AYRINTILAR GELİYOR..

    Cumhurbaşkanı Edoğan: FETÖ cüler karşımıza dikilseydi şehadete yürüyecektim #1

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