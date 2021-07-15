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- Cumhurbaşkanı Edoğan: FETÖ'cüler karşımıza dikilseydi şehadete yürüyecektim
Cumhurbaşkanı Edoğan: FETÖ'cüler karşımıza dikilseydi şehadete yürüyecektim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anma töreninde yaptığı konuşmasında "Allah şahittir, eğer FETÖ'cüler karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim." dedi.
- Haber Merkezi
- 15.07.2021 - 18:26
- Güncelleme : 15.07.2021 - 18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anma töreninde yaptığı konuşmasında "Allah şahittir, eğer FETÖ'cüler karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim." dedi.
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