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Cumhurbaşkanı Edoğan: FETÖ'cüler karşımıza dikilseydi şehadete yürüyecektim

Cumhurbaşkanı Edoğan: FETÖ'cüler karşımıza dikilseydi şehadete yürüyecektim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz anma töreninde yaptığı konuşmasında "Allah şahittir, eğer FETÖ'cüler karşımıza dikilselerdi, şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektim." dedi.