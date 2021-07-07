Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimleri kritik öneme sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan'da düzenlenen TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmasında 2023 seçimlerinin önemine değinerek "Şimdiden çalışmaya başlamanızı istiyorum" dedi.

Ankara Sincan'da Saraycık TOKİ Konutları'nda düzenlenen tören vatandaşların yoğun katılımıyla saat 18.00'de başladı.

1 MİLYONUNCU KONUTUN ANAHTARINI TESLİM ETTİ

TOKİ tarafından inşa edilen 1 milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim etti.

Cumhurbaşkanı Edoğan: 2023 seçimleri kritik öneme sahip VİDEO

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TÖRENE YOĞUN İLGİ

Vatandaşlar, teslim törenine yoğun ilgi gösterdi. Heyecanlı ve coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Edoğan, TOKİ'nin bir milyonuncu konut teslimi töreninde VİDEO

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"BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ"

"Önümüzde 2 hedef var. Kentsel dönüşüm kapsamında acil dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun 300 binini Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapmaya devam ediyor. Diğeri ise 2023 yılına kadar 340 millet bahçesini tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmaktır.

"2023 SEÇİMLERİ KRİTİK ÖNEME SAHİP, ŞİMDİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAMANIZI İSİTYORUM"

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum."





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları ise şu şekilde;

"TÜM VATANDAŞLARIMIZIN HUZURLA,GÜVENLE,ESENLİKLE EVLERİNDE OTURMALARINI TEMENNİ EDİYORUM"

"Bu yatırımları ülkemize kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, mühendislerimizi, işçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ülkenin dört bir yanında tamamlanan projelerin açılışını yapıyoruz. 1 milyonuncu konutun da anahtarını teslim edeceğiz.

Tüm kardeşlerimle TOKİ projelerinden konut sahibi olan tüm vatandaşlarımızın güvenle, huzurla evlerinde oturmalarını temenni ediyorum. Kardeşlerim, biz ahirette iman, dünyada mekan diyen, ev sahibi olmaya bu derece önem veren bir milletin mensuplarıyız. Buradaki mekan dünya malının peşinden koşma değildir. Bu muhteşem meydanı gümbür gümbür dolduran tüm kardeşlerimden Allah razı olsun.





Şehir yöneticisinin en önemli kriteri güzelliği bilmek olmalıdır. Şehircilik yıllarca hep bütçe, kayıt üzerinden tartışılmıştır. Hepsi birden yerine getirildiği halde eser çirkin olmuştur. Ama şimdi ben şu eserlerimize bakıyorum. Ortaya muhteşem eserler çıktı. Buralarda oturacak tüm kardeşlerime Allah mutluluklar versin.

"TOKİ VASITASIYLA 24 BİNİN ÜZERİNDE TESİSİ ÜLKEMİZE KAZANDIRDIK"

Projelerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkenin dört bir yanında tamamlanan projelerin açılışını yapıyoruz. 1 milyonuncu konutun da anahtarını teslim edeceğiz. Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl önemli. Bunu biz başardık.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk.