Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Zayid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bin Zayid ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Bin Zayid'i arayarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50.kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni döneme imza atılmış, geçtiğimiz hafta BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid El Nahyan, resmi temasları kapsamında Ankara'ya gelmişti.

ERDOĞAN, BİN ZAYİD'İ ARADI

Bugün, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50.kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid El Nahyan'ı telefonla aradı.

TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 50. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.