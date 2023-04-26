Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 günlük istirahate çekildi Dün çıktığı canlı yayın sırasında kısa süreli bir rahatsızlık geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doktorlarının tavsiyesi üzerine 1 günlük istirahate çekildiğini duyurdu. Erdoğan, yarından itibaren seçim mesaisine devam edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarına hız kattığı şu son günlerde biraz bitkin düştü.

Dün çıktığı canlı yayında aniden rahatsızlanan ve sevenlerini korkutan Erdoğan, ara verip ekrana yeniden çıktı.

Midesini üşüttü

Midesini üşüttüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, hem özür diledi hem de helallik istedi.

Yoğun mesaisi nedeniyle küçük bir aksaklık yaşadığını dile getiren Cumhurbaşkanı, doktorların tavsiyesi üzerine bugün evinde dinlenme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı kararını da sosyal medya hesabından duyurdu.

"Evde istirahat edeceğim"

Kendisine geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür ederek açıklamasına başlayan Erdoğan, şöyle devam etti:

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz.

Yarın sahaya dönüyor

Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum.

Önemli projeler hayata geçirilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 gün dinlendikten sonra önemli projelerin de açılışlarını yapacak.

Ankara ile Sivas arasında demiryolu ile 12 saat olan seyahat süresini 2 saate indirecek Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nın bugün açılışı vardı.

Bu açılışın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle "nükleer tesis" statüsü kazanacak.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin açılışını Erdoğan’ın yapacağı belirtiliyor.

Dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk etabının açılışı ise 29 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törende yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, önemli havacılık projelerinden Hürjet ile geçen ay pist başı yapan Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3 Projeleriyle ilgili gelinen son noktayı açıklayacak.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

14,5 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın üçüncü ve Avrupa'nın en uzun çift tüp kara yolu tüneli olacak yeni Zigana Tüneli sayesinde Trabzon-Gümüşhane arasındaki seyahat süresi 1,5 saatten 40 dakikaya düşecek.

Buranın açılışı da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek.