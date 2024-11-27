AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Helal Zirvesi ve Helal EXPO 2024 organizasyonuna, gönderdiği video mesajla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönderdiği video mesajda, zirvenin ve Helal Expo 2024 organizasyonunun, ülkeler ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

"TÜKETİCİ SAĞLIĞINI KORUMAYA YÖNELİK KRİTİK ADIMLAR ATTIK"

Erdoğan, bu yıl 110'dan fazla ülkeden 1100'den fazla firma ve 50 bin civarında ziyaretçiyi ağırlayan Dünya Helal Zirvesi'nin, küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edildiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Helal başarının 10 yılı, vizyonu birleştirme, geleceği şekillendirme' temalı zirve boyunca yapılacak münazaraların, sektördeki firmalar, kurumlar ve tüketiciler için yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Zirve zemininde düzenlenecek iş forumları ise katılımcı şirketler arasında yeni ortaklıkların kurulmasına, yeni yatırımların gerçekleşmesine öncülük edecektir. Üç kıtanın kalbi konumundaki ülkemizi küresel bir üretim üssü haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Yerli, yabancı sermaye ayrımı yapmadan, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemize kazandırdığımız helal akreditasyon kurumuyla bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik. Ayrıca gıda güvenliği konusunda çeşitli düzenlemeler yaparak tüketicinin sağlığını korumaya yönelik kritik adımlar attık."

"BELGELEME VE STANDARTLAŞMA ÇOK MÜHİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık risklerini azaltmak ve toplumun güvenli gıda tüketimini sağlamak için uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun düzenledikleri Türk Gıda Kodeksi'ni titizlikle uyguladıklarını dile getirdi.

Diğer taraftan sayısını artırdıkları kontrol laboratuvarlarıyla gıda numunelerini, kimyasal, mikrobiyolojik ve fiziko-kimyasal açıdan sıkı bir denetimden geçirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: