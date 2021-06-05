Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 millet bahçesinin açılışını yaptı

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesinin hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 10 millet bahçesinin toplu açılış törenine katıldı.

Törende temiz çevre ve ağaçlandırmanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanelerimiz nasıl bu salgın döneminde milletimizin sağlığının korunmasında hayati öneme sahip olmuşsa, yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu işlevi görmüştür." dedi.

"20 yıl öncesine kadar pek çok şehrimizin yakasına yapışan hava kirliliği sorununun ülke genelinde önemli ölçüde azaltılmasında doğalgazın yanında açtığımız park ve bahçelerin katkısı olmuştur." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"ÇEVRE BİZİM İŞİMİZ, YEŞİL BİZİM İŞİMİZ"

"İBB Başkanlığımda, görevi devraldığımda İstanbul'da öyle ağaç mağaç böyle bir şey yoktu zaten. Görevi devraldık, bütün yollarımızın kenarlarını ağaç diktik.

Fidanlar zaman alır. Ağaç ithal ederek ağaçlarla İstanbul’umuzun yol kenarlarını bu ağaçlarla tamamen döşedik. Bir anda İstanbul’umuz ağaçlandırılmış oldu.

Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Ve biz bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacak, bu noktada özellikle ağaçlandırmadaki faaliyetlerimizi daha da hızlandıracağız."

TOPLAM MALİYETİ 814 MİLYON LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

“Dün Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin millet bahçesini hizmete açtık. Şimdi İstanbul, Aydın, Kars, Malatya, Muş, Trabzon, Mersin Adıyaman'daki millet bahçemizi hizmete açıyoruz.

Ayrıca Van, Niğde ve Batman'daki atık su arıtma ile Artvin'deki içme suyu tesislerimizi açıyoruz. Toplamda 814 milyon lirayı bulan tesisleri halkımızın hizmetine sunmuş oluyoruz.

Muğla'da 37 mavi bayraklı halk plajı, Köyceğiz ve Dalyan'da 38 korunan alan, Muğla Gökova, Konya Beyşehir, Samsun Kızılırmak'ta 120 koruma izleme alanımız ile Kastamonu'da Doğu Çınarı ve Mersin'de zeytin olarak 84 anıt ağacın çalışmalarında resmi açılışını yapıyoruz.

Emeği geçen herkese şükranlarımız sunuyorum.





BUGÜNE KADAR 61 MİLLET BAHÇESİ YAPILDI

Toplam 56 milyon metrekarelik bir alan 324 millet bahçesi yapmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 61 millet bahçesini tamamlayarak hizmete sunduk.

6 ilde 80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasında. Ülke genelinde 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalar proje ve ihale safhasında.

İnşa ettiğimiz her millet bahçesiyle şehirlerimizi bulunduğu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan değer katan cazibe alanları oluşturuyoruz.

Buralar afetlerde toplanma alanı olarak ta hizmet verecektir. Uzun Mehmet Cami'siyle birlikte Karadeniz sahilini adeta bir kordon boyu olarak bitirecek yeni bir projeyi Zonguldak'ta hayata geçireceğiz."