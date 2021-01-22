Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon aşı gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'den 10 milyon aşının daha geleceğini açıkladı.

Türkiye'de geçtiğimiz haftalarda başlayan aşılanma tüm hızıyla devam ediyor...

Cuma namazı çıkışında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni aşıların Çin'den istendiğini duyurdu.

10 MİLYON AŞI GELİYOR

Erdoğan, "Şu anda ikinci parti aşımızın onayı çıktı. Çin’den bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek." dedi.

"Huzurevleri ile bakımevlerinde yapılan aşılarımız devam edecek." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"AŞI SÜRECİ DEVAM EDECEK"

"Bilim Kurulu’nun yapacağı çalışma ile birlikte kademelendirme aynen belirlenerek o kademe çerçevesi içerisinde de aşı süreci devam edecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon aşı geliyor İZLE