Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de "100. Yılında İstiklal Marşı Sergisi"ne katıldı.

İstiklal Marşı'nın ülkemiz için taşıdığı öneme vurgu yapan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin ortak bir değeri olduğunu söyledi.

"MEHMET AKİF GİBİ BİR ŞAİRE RASTLAYAMAZSINIZ"

İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'a da değinen Erdoğan, "Edebiyatımızda Mehmet Akif kadar hayatı şiire nakkaş inceliğinde işleyen başka bir şaire rastlayamazsınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"12 Mart’ta kabul edilişinin 100'üncü yıl dönümünü idrak edeceğimiz İstiklal Marşı, bizim aidiyetimizin, istiklal ve istikbal anlayışımızın remzidir.

İstiklal Marşımızı, sadece bağımsızlığımızın bir timsali olarak değil, 84 milyonu buluşturan bir milli mutabakat metni olarak da görüyoruz.

"İSTİKLAL MARŞI, ORTAK BİR BULUŞMA NOKTASIDIR"

Bu ülkede siyasi fikirlerimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 milyonun tamamı için İstiklal Marşı ortak bir buluşma noktasıdır.

Nasıl 100 yıl önce Sevr’i yırtıp atmışsak; bugün de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar aracılığıyla ülkemize dayatılmaya çalışılan modern Sevrleri yırtıp atıyoruz.





"BİZ, ONLARA RAĞMEN BAĞIMSIZLIĞIMIZIN ÜZERİNE TİTREMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Her ne kadar çok küçük bir kesim de olsa bazı çevrelerin, İstiklal Marşımızı gururla söylemekten rahatsızlık duyduğunu da elbette biliyoruz. Milletten aldığı vekaleti bölücü terör örgütünün Kandil’deki baronlarına peşkeş çekenler, bu rahatsızlıklarını açıkça ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal Marşına kekre bakan bir zihniyetin, aynı zamanda bu milletin istiklal ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu açıktır. Ancak, biz onlara rağmen bağımsızlığımızın üzerine titremeye devam ediyoruz."