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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan, kongre için geldiği Halkapınar Spor Salonu girişinde tanışmak için kendisini bekleyen 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile sohbet etti.

"HİÇ EVLADI YOK DİYORLAR, BEN VARIM"

Sakallı'nın elini öpen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım" dedi.

Gülsüm Sakallı ise "Bir sürü evladım varmış, bilememişim. Ağladım, ağladım hep yabana gitti onlar. Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Görmeye geldim. Eline ayağına taş dokundurmasın. Hanımına çok selam söyle. Gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.