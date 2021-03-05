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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak
İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın, cenaze törenine iştirak edeceğini bildirdi.
- AA
- 05.03.2021 - 11:30
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında 11 asker şehit oldu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 askerin cenaze törenine katılacağı bildirildi.
Açıklamada, şöyle denildi:
"CENAZE NAMAZINA İŞTİRAK EDECEK"
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimizin Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecektir."