Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör ataması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATANAN REKTÖRLER

Buna göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut,

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Biber,

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin,

Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir,

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş,

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek,

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Pakiş,

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Namık Ak,

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Şengörür,

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun atandı.

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

ABDULHALİK KARABULUT KİMDİR?

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 1968 yılında Erzurum’un Tekman İlçesi Taşkesen Köyünde doğdu. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. 1990’da Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi, 1997’de yardımcı doçent, 2000’de doçent oldu. 23.01.2006 Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalında profesör oldu.

2008–2010 yıllarında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı ve Fen Edebiyat Fakültesi Kurucu Dekanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Üyeliği yaptı. 2011-2012 yıllarında Erzurum Teknik Üniversitesi, Rektör Yardımcılığı ve Erzurum Teknik Üniversitesi Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Üyeliği yaptı.

04.10.2016-21.01.2017 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan Vekilliği yaptı. 21.01.2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 130’uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

06.02.2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü görevi yenilendi. İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Bilimsel Çalışmalar

Fen Bilimleri alanında ilk olarak verilen en fazla yurt dışı yayın ödülünü almıştır. (Atatürk Üniversitesi, 2000).

TÜBİTAK projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır.

Birçok Üniversite Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücü / araştırmacı olarak görev almıştır.

Ulusal/uluslararası sempozyumlarda Bilim, Danışma ve Düzenleme Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Ulusal ve SCI kapsamındaki dergilerde hakemlik yapmaktadır.

MEHMET BİBER KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Biber 10.11.1968 tarihinde Erzurum doğdu. 1985-1990 yılları arasında Atatürk Üniversitesi fizik bölümünde lisans eğitimini gördü. Yine aynı üniversitede 1993-1996 yılları arasında yüksek lisans, 1997-2000 yılları arasında doktora eğitimlerine devam etti. 2003'te Belçika Gent Üniversitesinde, 2009-2010 yıllarında ise İngiltere Durham Üniversitesinde post doktora yaptı.

Mehmet Biber, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde 1992-2000 yılları arasında Arş. Gör, 2000-2001 yılları arasında Arş. Gör. Dr., 2001-2005 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2005-2011 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesinde Doç. Dr., 2011-2016 yılları arasında Prof. Dr. olarak görev yapmıştır. Biber, 2016'dan bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.

2011-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2012-2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvar Müdürlüğü, 2013 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.

06.02.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Turkish Journal of Physics'te 2014'ten beri editörlük yapan Biber'in, SSCI / SCI / AHCI Expanded kapsamında 25 makalesi yayımlanmıştır. SSCI/SCI/AHCI Expanded kapsamı dışındaki uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan 1 makalesi olan Biber'in 13 bildirisi ve 9 farklı projesi bulunmaktadır.

HALİL İBRAHİM ZEYBEK KİMDİR?

Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Tokat doğumludur. eomorfoloji, Bitki Coğrafyası, Toprak Coğrafyası, Doğal Afetler alanların uzman olan Zeybek, 1988 yılında lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalında 1994 yılında yapan Zeybek doktorasını da aynı bölümde 1998 yılında tamamladı. Daha sonrası 2005 yılında Doçentlik unvanı alan Halil İbrahim Zeybek, 2010 yılında Profesör unvanını aldı.

06.02.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Yaptığı Görevler

Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi: 1994-1998

Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dr. Araştırma Görevlisi: 1998

Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yard. Doç. Dr.: 1998-2000

Fen Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yard. Doç. Dr. 2000-2005

Fen Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doç. Dr. 2005?2010

Fen Edebiyat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Prof. Dr. 2010.

ÖMER PAKİŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Ömer Pakiş Batman doğumludur. 1983 yılında Bitlis İmam Hatip Lisesinden mezun olan Pakiş, 1993 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini başarı ile tamamladı.

Lisansını Selçuk Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlamasının üzerinden 3 yıl geçen Ömer Pakiş, 1996’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini bitirdi. Doktorasını da aynı bölümde 2001 senesinde alan Pakiş, Son olarak Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapmaktaydı.

06.02.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

Arapça, İngilizce ve Kırgızca bilen Prof. Dr. Ömer Pakiş’in, yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış birçok makale ve yazısı vardır.