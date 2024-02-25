Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ın maçını takip etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda Milli Erkek Basketbol Takımı arasında oynanan mücadeleyi izledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler dolayısıyla il ziyaretlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.

Seçmenlerle bir araya gelerek sahanın nabzını tutuyor.

Partisinin belediye başkan adaylarına bizzat destek istiyor.

Mitinglere sürüyor

Erdoğan, 31 Mart'taki mahalli idareler seçimleri kapsamında mitinglerine 10 Şubat'ta Zonguldak'tan başladı.

Zonguldak'ın yanı sıra bugüne kadar Tekirdağ, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir ve Sakarya'da miting düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programını bugün Adana'da sürdürdü.

Adana İstasyon Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Adana Valiliği'ni ziyaret etti.

12 Dev Adam'ın maçını takip etti

Burada yetkililerle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalarına maç arası verdi.

Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda Milli Erkek Basketbol Takımı arasında oynanan mücadeleyi takip etti.

Sevinci objektiflere yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son saniye basketiyle gelen zafer sonrası sevinci ise kameralara yansıdı.

Milliler galibiyetle ayrıldı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da İzlanda Milli Erkek Basketbol Takımı'nı konuk etti.

12 Dev Adam, rakibini son saniye basketiyle 76-75 yendi.