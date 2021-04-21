Muhalif partilerin ısrarla 128 milyar nerede yaygarası koparmasına açıklık getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, meselenin aslını grup toplantısında açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı'nda parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta CHP olmak üzere muhalif partilerin son günlerde sıklıkla gündeme getirdiği 128 milyar dolar tartışmalarına açıklık getirdi.

"Temel başlıklarıyla özetleyecek olursak, '128 milyar dolar nerede' diye yaygarası kopartılan meselenin aslı şudur." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

MERKEZ BANKASI CİDDİ DÖVİZ İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK ZORUNDA KALDI...

"Merkez Bankası 2019 ve 2020 yıllarında, küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve özellikle salgının yol açtığı zorlu süreci yönetmek için çok ciddi döviz işlemleri yürütmek mecburiyetinde kalmıştır.

BİLANÇO GENİŞLEMELERİ 10 TRİLYON DOLARI BULDU

Bilhassa 2020 yılı dünyayla birlikte ülkemizde de gerçekten sıkıntılı geçmiştir. Çeşitli ülkelerin salgınla mücadele için aldıkları mali tedbirlerin toplamı 16 trilyon doları, merkez bankalarının bilanço genişlemeleri de 10 trilyon doları bulmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 128 milyar dolar tartışmalarına açıklık getirdi ViDEO



TURİZM GELİRLERİ DÜŞTÜ

Bu çalkantılı ekonomik iklim, elbette ülkemizi de olumsuz etkilemiştir. Cari açığımız negatif yönde artarken turizm gelirlerimiz düşmüştür. Yabancı sermaye çıkışı ve reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltma gayretleri döviz talebini artırmıştır. Böyle dönemlerde vatandaşlarımızın tasarruflarını döviz ve yine dövizle alınan altına yönlendirmeleri de ilave bir talep ortaya çıkarmıştır.

4 KALEMDE 165 MİLYAR DOLARLIK RAKAM

Bu çerçevede son iki yılda, Merkez Bankası kaynaklarından 30 milyar dolar cari açığın finansmanı için kullanılmıştır. Yabancı sermaye çıkışı için kullanılan rakam 31 milyar doları bulmuştur. Reel sektörün döviz cinsinden borcunu azaltmak için talep ettiği kaynak da 50 milyar dolara ulaşmıştır. Vatandaşlarımız da 54 milyar dolar karşılığı döviz ve altın alarak, tasarruf tercihlerinde değişikliğe gitmiştir. Gördüğünüz gibi, sadece 4 kalemde 165 milyar dolarlık bir rakam ortaya çıktı."