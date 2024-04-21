Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl aranın ardından Irak'a resmi ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yılın ardından Irak'a resmi ziyaret düzenleyecek. Ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbil'de yüksek düzeyli temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde güvenlik, ticaret ve su yönetimi konularını ele alacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimlerin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Irak'a gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile resmi temaslarda bulunacak, ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani ile bir araya gelecek.

Önemli konular masada olacak

13 yıl sonra Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele, su kaynakları ve enerji işbirliği konuları bulunuyor. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki doğal gaz ve petrol akışı üzerine de önemli görüşmeleri içerecek.

Teröre karşı ortak harekat merkezi

Türkiye, terörle mücadelede Irak ile iş birliğini artırarak ortak bir harekat merkezi kurma yolunda ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında bu merkezin kurulması planları masaya yatırılacak.

Ziyaretin diğer önemli bir gündem maddesi ise Irak'ın yaşadığı su sorunları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın su ihtiyacı konusundaki taleplerinin farkında olduklarını belirtmiş ve bu ihtiyacın karşılanması için gereken çalışmaların devam ettiğini vurgulamıştı.

İki ülke arasında su kaynaklarının yönetimi konusunda atılacak adımlar da masada olacak.

Ticaret hacminde 20 milyar dolar hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağdat'taki resmi görüşmelerini tamamladıktan sonra Erbil'e geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak temasları sırasında düzenlenecek olan İş Forumu'nda, Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli konular masaya yatırılacak.

İki ülke arasında ticaret hacminin 2030 yılına kadar Kalkınma Yolu Projesi ile 20 milyar dolara çıkarılması planlanıyor.

Irak hükümeti ziyareti 'tarihi' olarak nitelendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yapacağı resmi ziyaret öncesi Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avadi açıklamalarda bulundu.

El-Avadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkent Bağdat’a yapacağı ziyareti “tarihi” olarak nitelendirerek, ziyarette Irak-Türkiye ilişkilerine önemli bir rota çizecek yaklaşık 25 mutabakat zaptı ile 2 anlaşmanın da imzalanacağını söyledi.

Ziyaretin daha önce eşi benzeri olmadığını ileri süren el-Avadi şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ziyareti, Irak-Türkiye ilişkilerini büyük ölçüde ilerletecek. Bu dediklerimiz ziyareti büyütmeyi amaçlamıyor, bu bir gerçektir ve yarın herkes görecektir. Bu anlaşmalar ve mutabakat zabıtları iki ülke arasındaki ilişkilerin kalkınmasına önemli katkı sağlayacak. Ziyarette özellikle su, güvenlik, ekonomi ve Kalkınma Yolu Projesi konularında büyük sürpriz olacak”

Erdoğan’ın 13 yıl aradan sonra Bağdat’a yapacağı ziyaretin büyük bir önem taşıdığının altını çizen el-Avadi, “Bu ziyaret için son yıllarda iki ülke arasındaki ortak komisyonlar, ekonomik, güvenlik ve Kalkınma Yolu Projesi çalışmalarını yürütmüştü” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2011 yılında Irak’ı ziyaret etmişti.