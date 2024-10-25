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Haber Merkezi

Kahramanmaraş depremlerinin büyük hasar verdiği Hatay'da, yıl sonuna kadar toplam 44 bin 227 konut ve iş yerinin sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Binlerce depremzede, kışı kendi sıcak evlerinde karşılayacak.

ERDOĞAN, 130 BİNİNCİ EVİ SAHİPLERİNE TESLİM EDECEK

Yarın Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle, 130 bininci konutun anahtar teslimi yapılacak.

Kura çekimi ve toplu açılışların da yer alacağı bu etkinlikle, 11 ilde teslim edilen toplam konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170’e ulaşacak.

Saat 14.00’te Hatay Gülderen TOKİ şantiyesinde düzenlenecek törende, AFAD merkezinin yanı sıra 12 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştirilecek.

MURAT KURUM: "YAPACAĞIZ DERSEK YAPARIZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesinde sosyal medya hesabından deprem bölgesine dair bir film paylaştı. Filmde tamamlanmış konutlar gösterilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara “Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız” dediği anlara da yer verildi.