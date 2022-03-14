Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programında sağlıkçılara 5 yeni müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programına katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Erdoğan sağlıkçılara 5 yeni müjde verdi.

Erdoğan'un müjdeleri şu şekilde:

1- SAĞLIKÇILARA SALDIRI CMK KATALOĞA DAHİL OLUYOR

"İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları çözecek yöntemle ilgilidir.

Görevleri sırasında işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yok, hakim ve savcılar bakımından görünür hale geliyor. Bu suça verilen ceza sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlıkçılara 5 müjde ViDEO







2- MESLEKİ SORUMLULUK KURULU OLUŞTURULACAK

İkinci olarak, ilgili mesleki sorumluluk kurulu oluşturuyoruz. Tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılması bu kurulun iznine bağlı olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan personele idare tarafından ödenen tazminatın rücu edip etmeyeceğine bu kurul karar verecek. Rücu ise kasıt durumunda yapılacak.

3- EK ÖDEMELERDE ARTIŞ

Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz.

Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecek.

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Sistemi etkinleştirilecektir. Merkezi Yönetim Bütçesi'nden performans ödemesi için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacaktır.

4-İYİLEŞTİRMELER EMEKLİLERE DE YANSIYACAK

Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirmelinin emeklilere de yansıyacak olmasıdır.

Hemşireler başta olmak üzere 3600 ek gösterge kapsamına alınacaklarını da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma yapılırken, hekim emeklilerinin maaşları da ele alınacaktır.

5- AİLE HEKİMLERİNİN ÜCRETİNDE ARTIŞ

Beşinci madde ise, aile hekimlerinin ücretlerinde artıştır."

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Salgın döneminde sağlık sistemimizin ayakta tutulması için gayret gösteren hekimlerimiz ile sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bizim kültürümüzde her işin başı sağlıktır.

Öyle ki ülkemizde hekim, doktor, tabip temalı binlerce türkü, binlerce deyim vardır. Devrinin en büyük fatihi Kanuni Sultan Süleyman'ın dünyadaki en büyük mutluluğu "Bir nefes sıhhat" olarak tabir etmesi tesadüf değildir.

DSÖ ise sağlık kavramını tam bir iyilik olarak kapsıyor. Bilginin ve verinin en önemli değer haline geldiği dünyada sağlık sektörü güçlenmektedir. Ülkemizi küresel sağlık sistemim içinde en iyi yere getirmek istiyoruz.

Sağlık deyince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim aynı kökten geliyor. Bu iki kavramın ortak özelliği, ilmi hikmette mütehassıs kişileri anlamlandırmasıdır.

Milletimizin Kur'an-ı Kerim'deki Lokman kıssasını hekimlikle irtibatlandırması, bu mesleği hangi konuma yerleştirdiklerini işaret etmektedir."