Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Cumhur İttifakı genişliyor

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Partilerin seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşık bir yıl sonra cumhurbaşkanı adayını belirleyen 6'lı masa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkaracağını duyurdu.

Öte yandan Cumhur ittifakında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na, katılması düşünülen yeni partilerle görüşmeler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile görüştü.

Görüşme sonrasında Yapıcıoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce de görüştüklerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Lideri Mustafa Destici ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Seçim gündemiyle toplanan liderler, Cumhur İttifakı'nın seçimde atacağı adımları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak dün Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Öte yandan dün akşam saatlerine yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

Yıldırım, "Yeniden Refah Partisi ile görüşmemiz çok olumlu geçti. Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yeni ittifakları işaret ederek şöyle dedi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde:

Deprem felaketini hedeflerimizi öteleyen değil, tam tersine daha da güçlendiren bir vesileye dönüştürmek için daha çok çalışacak, daha çok gayret göstereceğiz. Elbette her seçim zordur.



Her seçim hayatidir, her seçim önemlidir ama ülkemizin içinden geçtiği süreç, son deprem afetinin yol açtığı ağır kayıplar, bölgemizde ve dünyada yaşanan kritik gelişmeler 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır.



Bu durumu karşımızda kurulan derme çatma ittifakın yapısına ve motivasyonuna bakarak rahatlıkla anlayabiliriz.



Gerçi artık karşımızda bir ittifak değil, tıpkı eski Türkiye'de olduğu gibi tamamen kavga, ayak oyunu ve pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır.