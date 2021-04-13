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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 günlük kısmi kapanma kararı aldık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 günlük kısmi kapanma kararı aldık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ramazan ayının ilk 2 haftasında kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2021 - 18:50
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 20:04
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    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında koronavirüs gündemiyle toplandı. Herkesin merakla beklediği Beştepe'deki kritik toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü.

    Toplantı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı içerisinde alınacak tedbirleri açıkladı:

    "KISMİ KAPANMA UYGULAMASINA GEÇİYORUZ"

    "Artan vakalar, bizi yeniden tedbirleri sıkmaya yöneltti. Ramazan ayının ilk haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına karar verdik. Şayet beklediğimiz iyileşmeyi sağlayamazsak daha sıkı tedbirler gelecektir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 günlük kısmi kapanma kararı aldık VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 günlük kısmi kapanma kararı aldık #1

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