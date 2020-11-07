Kahramanmaraş'ta düzenlenen AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Kasım'da Devlet Bahçeli ile KKTC'yi ziyaret edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Olağan İl Kongresi kapsamında Kahramanmaraş'ta AK Partililerle bir araya geldi.

Kongrede gerçekleştirdiği konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım'ın 15'inde MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte KKTC'ye gideceklerini söyledi.

"KAPALI MARAŞ'TA PİKNİK YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayın 15'inde biz Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli ile birlikte heyetimizle Kuzey Kıbrıs'ta olacağız. Orada törenlere katılacağız sonrasında Kapalı Maraş bölgesinde şöyle topluca bir piknik yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Kasım'da KKTC'yi ziyaret edeceğiz VİDEO



"KIBRIS'TA YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR"

KKTC'de gerçekleşen seçimin ardından Cumhur İttifakı olarak orada bulunmak istediklerini aktaran Erdoğan, "Şimdi hamdolsun Kıbrıs'ta seçim yapıldı. Bu seçim neticesinde Türkiye'yi seven Türkiye'yi kabullenmiş bir kardeşimiz orada Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs'ta şimdi yeni bir süreç başlıyor." dedi.

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 'hayalet şehri' olarak bilinen Kapalı Maraş, 46 yıl sonra 10 Ağustos 2020'de tekrar halkın hizmetine açılmıştı.