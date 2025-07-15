Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehitlemizin fedakarlıkları boşa gitmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu.

Konuşmasına, "Aziz milletim, Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, değerli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Gazi Meclis'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akabinde gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan ve terörsüz Türkiye'ye de değinen Cumhurbaşkanı, şöyle dedi:

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İNŞALLAH ONLARIN ESERİ OLACAKTIR"

Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, darbecilere direnenlerle onları alkışlayanları, pusuya yatıp kimin kazanacağını izleyenleri gördük. Tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır.



Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz destanına çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır.



O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanlar da milletin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. Türk milleti sokakta kahramanca istiklalini savunurken sizler de demokrasiye, milletin iradesine canınız pahasına sahip çıktınız.



Milli mücadele günlerindeki gibi milletin emanetine gölge düşürmediniz. Siyasi parti ayırmaksızın tüm vekillerimize milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Şehitlerimizin fedakarlıkları boşa gitmedi, gazilerimizin boşa gitmedi.



Adım adım inşa ettiğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz her alanda şaha geçecek ve her alanda yepyeni bir dönem başlayacaktır. Terörsüz Türkiye terörsüz bölgeye giden yolun kilidini açacaktır.

"KARDEŞLİĞİMİZE GÜVENİYORUZ"

Ezeli ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz. Demokrasimizin sorun çözme kapasitesine güveniyoruz. 15 Temmuz'daki gibi milletimizin tüm farklılıkları bir yana bırakıp ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine destek vereceğine yürekten inanıyorum.

"BİRBİRİMİZE KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ"

15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde Gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yine güçlü şekilde omuz omuza vermiş birbirimize kenetlenmiş durumdayız.



İstiklal ve istikbalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizin ruhları için Fatihalarımızı okuduk. 15 Temmuz gecesi cesur ve vakur şekilde kalkışmayı durduran tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yine o gece vatanına bayrağına ezanına sahip çıkan gazilerimize saygılarımı sunuyorum.



Caddeleri, meydanları dolduran, geleceğine sahip çıkan, zilleti esaret şehadeti minnet bilen vatandaşlarıma minnet duygularımı iletiyorum. Bizler için dua eden, tepkisini ortaya koyan yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, Türkiye ve Türk milleti için kaygılanan kardeşlerimize de minnettarlığımı iletiyorum.

"RUHUNU SATANLARA GALİP GELDİK"

Bu mübarek toprakların ışığı yeryüzünün farklı noktalarını da aydınlattı. Asırlardır şehit kanları ile sulanan topraklar tarihe yön veren topraklardır. Bu millet tam bin yıldır mazlumlara umut düşmanlara korku veren millettir.



O millet Çanakkale'den sonra 15 Temmuz gecesi bütün varlığı ile kıyamete kadar iftihar ile anılacak şanlı bir destan yazmıştır. Bu destan milletçe bir ve beraber olduğumuzda güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir.



Ruhunu satan mankurtlara karşı o gece galip geldik. Son nefesini vatansız olarak nefes verip bir çukura atılan FETÖ elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur.

KİRLİ BATAKLIK O GECE EBEDİYEN KURUTULDU