TBMM'de düzenlenen anma törenin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vatanın gerçek sahiplerinin şehit ve gazilerimiz olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma programına katıldı.

Burada, yaşanan kanlı darbe girişimine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece can veren kahramanların haklarını ödeyemeyiz" dedi.

Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Bu güzel ülkenin asıl sahibi, şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır.

Bu güzel ülkenin asıl sahibi, vatan aşıklarıdır.

Bu güzel ülkenin asıl sahibi, eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhanlardır,

Bu güzel ülkenin asıl sahibi, ömrünün baharında toprağa düşen Abdullah Tayyip'tir, daha 15 yaşında şahadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır,

Bu güzel ülkenin asıl sahibi, 1 yıllık hasadını çocuklarının rızkını gözünü kırpmadan feda eden Kahramankazanlı çiftçilerimizdir.

Bu güzel ülkenin asıl sahibi, yüreklerinde iman ellerinde bayraklarla hainlere meydanı dar eden, cesur kadınlardır.

Türkiye geçilmez diyerek, milletimin her ferdine şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini andı VİDEO

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ŞEHİT BATUHAN ERGİN KİMDİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını andığı Batuhan Ergin, darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde darbeciler tarafından şehit edildi.

Askerden yeni gelen ve kuyumcu amcasının yanında çalışan 21 yaşındaki Ergin, darbe kalkışmasını arkadaşının evindeyken öğrendi.

EVİNE GİDERKEN..

Ortaköy'deki evine gitmek üzere yola çıkan Ergin, Boğaziçi Köprüsü'nde tankların yolu kestiğini ve vatandaşların da bu duruma tepki gösterdiğini gördü. Bunun üzerine eve gitmekten vazgeçen Ergin, vatana sahip çıkmak adına köprüye çıktı.

Burada yaşanan olaylar sırasında halka açılan ateş sonucunda göğsünden yaralanan Ergin, şehit düştü.

EVE ERZAK ALMAYA DEĞİL, DEVLETİMİZE SAHİP ÇIKMAYA GELDİK

Batuhan Ergin'in 15 Temmuz gecesi şehit olmadan saatler önce, "Eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik" ifadeleriyle bir paylaşım yaptığı ortaya çıkmıştı.



