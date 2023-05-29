Cumhurbaşkanı Erdoğan 17'inci kez kazandı! En yüksek oy aldığı iller Milyonlarca vatandaşın beklediği seçim sonucu belirlenirken Türkiye'nin lideri yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan'ın yüksek oy aldığı iller arasına deprem bölgesi de girdi.

ensonhaber.com

Türkiye dün tarihi seçimini bir kez daha yaptı...

Seçimin ardından milyonlarca vatandaşın gözü sandık sonuçlarına döndü.

Saatler 19,30'u gösterdiğinde ise resmi olmayan sonuçlara göre kazanan büyük oranda belli oldu.

Cuhmurbaşkanlığı seçimlerinden galip Recep Tayyip Erdoğan çıktı.

Erdoğan galip geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 52.16 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 47.84'te kaldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde de açık ara öndeyken seçimin ardından en yüksek oranda galip geldiği iller de belirlendi.

İşte Erdoğan'ın oy aldığı 10 il...

Bayburt

Erdoğan: % 82,45

Gümüşhane

Erdoğan: %78,54

Çankırı

Erdoğan: %76,76

Yozgat

Erdoğan: %76,36

Rize

Erdoğan: %75,86

Kahramanmaraş

Erdoğan: %75,77

Aksaray

Erdoğan: %75,38

Erzurum

Erdoğan: %73,56

Sivas

Erdoğan: %73,09

Konya

Erdoğan: %72,99