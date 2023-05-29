Cumhurbaşkanı Erdoğan 17'inci kez kazandı! En yüksek oy aldığı iller

ensonhaber.com
Türkiye dün tarihi seçimini bir kez daha yaptı...
Seçimin ardından milyonlarca vatandaşın gözü sandık sonuçlarına döndü.
Saatler 19,30'u gösterdiğinde ise resmi olmayan sonuçlara göre kazanan büyük oranda belli oldu.
Cuhmurbaşkanlığı seçimlerinden galip Recep Tayyip Erdoğan çıktı.
Erdoğan galip geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 52.16 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 47.84'te kaldı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde de açık ara öndeyken seçimin ardından en yüksek oranda galip geldiği iller de belirlendi.
İşte Erdoğan'ın oy aldığı 10 il...
Bayburt
Erdoğan: % 82,45
Gümüşhane
Erdoğan: %78,54
Çankırı
Erdoğan: %76,76
Yozgat
Erdoğan: %76,36
Rize
Erdoğan: %75,86
Kahramanmaraş
Erdoğan: %75,77
Aksaray
Erdoğan: %75,38
Erzurum
Erdoğan: %73,56
Sivas
Erdoğan: %73,09
Konya
Erdoğan: %72,99