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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecek.
- İHA
- 12.07.2021 - 15:24
- Güncelleme : 12.07.2021 - 15:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) bir ziyaret gerçekleştirecek.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'inci yıl dönümü 20 Temmuz'da adada bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verecek.