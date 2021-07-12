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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecek.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 15:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz'da Kıbrıs'ta olacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz 2021 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) bir ziyaret gerçekleştirecek.

    Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'inci yıl dönümü 20 Temmuz'da adada bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz da Kıbrıs ta olacak #1

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