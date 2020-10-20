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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Erdoğan, ortaokullarda 5. sınıf, liselerde ise 9. sınıflarda 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 19:53
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 19:53
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Kabine Toplantısı gerçekleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan bazı önemli kararları açıkladı.

    5. VE 9. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM 2 KASIM'DA BAŞLIYOR

    Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen arayı bir an önce kapatmak adına kademe kademe açıklanan yüz yüze eğitim tarihlerine, bir yenisi daha eklenmiş oldu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaokullarda 5. sınıf, liselerde ise 9. sınıflarda 2 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak VİDEO

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Kasım da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Kasım da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak #2

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