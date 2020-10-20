Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi. Erdoğan, ortaokullarda 5. sınıf, liselerde ise 9. sınıflarda 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Kabine Toplantısı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından alınan bazı önemli kararları açıkladı.

5. VE 9. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM 2 KASIM'DA BAŞLIYOR

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen arayı bir an önce kapatmak adına kademe kademe açıklanan yüz yüze eğitim tarihlerine, bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortaokullarda 5. sınıf, liselerde ise 9. sınıflarda 2 Kasım'dan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak VİDEO