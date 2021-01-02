Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda Türkiye'nin her alanda reformlar yaparak yeni bir döneme gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılış öncesi önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının Türkiye için şahlanış yılı olacağını söyledi.

"KAPSAMLI HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ"

Her alanda reformların yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın takdiriyle 2021'i her alanda yeni bir şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz. Son yıllarda mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlar önemlidir. Asıl önemlisi bunları koruyup daha da ileriye taşıyacak adımlardır. Ülkemizi hakettiği yere çıkarmak için çok daha fazla çalışmamız lazım. Bu süreçte en büyük gücümüz, birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacaktır. Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle, dışarıda yaptırımlarla kesemeyenler, proje kişilerle milletimizin birliğini bozmak peşinde." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 her alanda şahlanış yılımız olacak VİDEO