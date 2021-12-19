2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetimizin hizmetlerine katkısı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen 2021 İlim Yayma Ödülleri, sahiplerini buldu.

Akademi, bilim, sanat, iş dünyası ve siyaset camiasından çok sayıda isim, İlim Yayma Ödülleri gecesinde Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ TÖRENİNDE

İki yılda bir verilen İlim Yayma Ödülleri’nin ikincisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetimizin hizmetlerine katkısı olan herkesten Allah razı olsun." vurgusunda bulundu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde ViDEO

"CEMİYETİMİZ İNŞALLAH HAYIRLI HİZMETLERİNİ ARTIRARAK SÜRDÜRECEK"

"Vakfımızın kurucularından birinin de rahmetli Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim. İlim Yayma Cemiyeti'nden hizmetimi aldım, yetiştim. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletimizin mili ve manevi yönlerini güçlendirmek için verdiği hizmetler saymakla bitmez. Cemiyetimiz inşallah hayırlı hizmetlerini artırarak sürdürecek.

"İLİM YAYMA CEMİYETİMİZİN HİZMETLERİNE KATKISI OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Eğitim öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şart. Yerli ve milli duruşuyla İlim Yayma Cemiyeti ülkemizde bu konuda öncülük eden kuruluşlardan biridir. İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi, cemiyetimizin ve vakfın bu alanda sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetimizin hizmetlerine katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Cemiyetimizin kuruclarından destekçilerinden ve bağışçılarından ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum"





PROF.DR. ZEKAİ ŞEN ÖDÜLÜNÜ ERDOĞAN'IN ELİNDEN ALDI

Törende “Büyük Ödül”ün sahibi Prof. Dr. Zekai Şen ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.











