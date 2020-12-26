Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 2021 yılının demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'ne katıldı.

Açılışta önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı, yapılan eserleri ve hizmetleri gölgelemeye çalışan muhalefeti eleştirdi.

"2021 DEMOKRATİK VE EKONOMİK REFORMLAR YILI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise yapılacak reformlarla ilgili konuştu.

2021 yılının demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan, yapılan hazırlıkların en kısa sürede Meclisin ve milletin takdirine sunulacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak- İZLE

REFORM HAZIRLIKLARI, EN KISA SÜREDE MECLİSE VE VATANDAŞLARA SUNULACAK

Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Reformları hedeflerimize uygun şekilde, çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. İnşallah 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır. Hazırlıkları en kısa sürede milletimizin ve Meclisimizin takdirine sunacağız."