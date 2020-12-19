Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu açılış töreninde Cumhur İttifakı mesajı verdi.

Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"2023 ZAFER YILIMIZ OLACAK"

Cumhur İttifakı olarak güçlü bir dayanışma sergilediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık. Attığımız bu adımlar, adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum; 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK ile iç içe olanlar size mesajım