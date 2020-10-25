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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerimiz yol haritası olarak önümüzde duruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 hedeflerimiz yol haritası olarak önümüzde duruyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedeflerimiz yol haritası olarak önümüzde duruyor."
- Haber Merkezi
- 25.10.2020 - 16:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Yaşadığımız onca saldırıya rağmen 2023 hedeflerimiz yol haritası olarak önümüzde duruyor.
Son 7 yılda içeriden ve dışarıdan maruz kaldığımız operasyonlar işimizi zorlaştırmış olsa da hedeflere ulaşma irademizi asla yok edemedi."