Petrol
83.98
1.35%
Euro
17.8064
0.41%
Dolar
18.479
0.02%
Altın
972.59
1.00%
Borsa
3298
1.15%
Bitcoin
375.592
6.44%
BTXN Coin
10.00
6.83%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimleri için yaptığı hedef konuşması, AK Partililer tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.
    • 27.09.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

    Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere seslendi.

    Erdoğan, konuşmalarında 2023 seçimlerinin ülkede büyük bir dönüm noktası olacağına işaret etti.

    "Biz milletten kopuk değiliz"

    Sözlerini bitirirken yaptığı konuşma partililer tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

    "Milletimizin gönül dünyalarına girdiğimizde, 2023'te rekor bir oyla Cumhurbaşkanı ve Meclis seçimini Allah'ın izniyle göğüsleyebiliriz. Ben inanıyorum. İnandığıma göre bu işi Allah'ın izniyle başaracağız. Biz de muhalefetin hep yaptığı ve bugün de tekrarladığı gibi oturduğumuz yerden ahkam keserek siyaset yapmaya kalkarsak onların akıbetine uğramaktan kurtulamayız.

    Bu kadro bu işi başarır. Ben size inanıyorum, inandığımız bu yolda kararlı bir şekilde yola devam edeceğiz. Zira biz milletten kopuk değiliz. Ama unutmayın milletten kopuk siyasetçi olmaz.

    AK Parti'yi kuran da, iktidara getiren de, yaşadığı onca badireye rağmen ayakta duran da inşallah 2023'te tekrar iktidar sorumluluğu verecek olan da milletimizdir."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 seçimlerini rekor bir oyla göğüsleyeceğiz #2


    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
    3. Sayfa

    Amed Spor-Bursaspor maçı sonrası olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    'Batı, gıda krizini kışkırtıyor'
    Dünya

    'Batı, gıda krizini kışkırtıyor'

    Görüş Bildir