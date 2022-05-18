Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yeni bir başlangıç olacaktır

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin Türkiye için yeni bir başlangıç olacağını söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin Türkiye için yeni bir başlangıç olacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak tarihimizde yerini alan 19 Mayıs, milletimizin kendi yolunu çizme iradesinin sembolüdür. Samsun'dan başlayıp Ankara'da devam eden, Cumhuriyet'in ilanı ile taçlanan sürecin şanı da, şerefi de, gurur da milletimize aittir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele zaferinde emeği olan herkesi rahmetle yad ediyorum.

Cumhuriyet bizim ilk değil, son devletimizdir. Çeşitli coğrafyalarda, Kıbrıs başta olmak üzere başka devletler de kurduk. Bu silsilenin liderliğini yürüten son devletimiz Türkiye'nin 100. yıl dönümünü, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefine adadık. İnşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak önümüzdeki dönemde de eser ve hizmet siyasetimizle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Geçen hafta hizmete açtığımız Rize - Artvin Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi bu yıl hayata geçirdiğimiz dev projelerden biridir. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev'e, Sayın Bahçeli'ye, Sayın Destici'ye ve tüm milletimize, o heyecanı bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum.

2023 seçimlerine vurgu yaptı

Dünyada deniz üzerinde 5 havalimanı var, ikisi bizim üzerimizde. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin. Biz açılış töreninde milletimizin heyecanını, mutluluğunu, şükran duygularını bizzat gördük. Bu havalimanının milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

2023 bizim için bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için yeni bir başlangıç olacaktır. Esasen AK Parti'nin kazandığı her seçim böyle bir başlangıçtır. Darbecilere ve onları maşa olarak kullananlara cevabımızı 2018 Haziran seçimleriyle verdik. 2023 seçimleri de büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin kilit taşı olacaktır. Bu tablo, bölgemiz ve ülkemiz üzerine hesapları da olanların dikkatini çekmektedir. Bunlar eskiden ülkemizde başka çevrelerle çalışıyorlardı.

Yalanı, iftirayı, tehdidi, yüzsüzlüğü siyaset diye pazarlayan, ülkenin, milletin hayrına söyledikleri tek söz, yaptıkları tek iş olmayan karikatür tiplerin cesaretlerinin arttığını görüyoruz. Milletimiz Demokrat Parti'den beri bunlara şamar üstüne şamar indirmesine rağmen, bu habis zihniyetin yoluna devam etmesini ibretle izliyoruz.

CHP İstanbul İl Başkanı'nın mahkumiyet kararının bazılarının onanmasının ardından bize yönelik iftira kampanyasına başladılar. Bu süreçte ettikleri her kem sözün, attıkları her iftiranın hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Diyelim ki burada kuyruk acıları var, ardından mantıkla ilgisi olmayan bir SADAT tantanası çıkarttılar. SADAT, 2012 yılında kurulan bir şirkettir. Bu şirket uzun yıllar sömürge altında kalmış İslam ülkelerine yönelik çalışmalar yapıyor. CHP'nin başındaki zat baskın yapar gibi şirket önüne gitmiştir. Cevaben bir kez daha ve tüm kalbimle diyorum ki, başaramayacaksınız.

SADAT'ın yöneticileri ile kendileri ile hiçbir alakam olmadığı halde bunu adeta bizim kullandığımız bir darbeci bir kuruluş, oluşum olduğunu söyleyecek kadar, bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal, ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıyorsun, yalanla kalkıyorsun. Bu yalanların da yine tutmayacak.

Oturun bizimle birlikte nasıl çalışabileceğinizin hesabını yapın, inanın sizin için böylesi hem daha kolay hem daha doğrudur. Biz insanlığımızı, diplomatik nezaketimizi gösterelim de, varsın onlar kendi bildikleri yoldan yürüsünler. Karşımızdaki habis zihniyet boş durmuyor. Merhum bir yazarımız bu tipleri, yerinden sayanlar, yürüyenlerden daha fazla ses çıkarır diye tarif ediyor.

İzzetbegovic'in karagahına mağara diyen bu zata en güzel cevabı Boşnak kardeşlerimiz sandıkta verecek. Bay Kemal, Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık yapıyorsun. Onlarla bu yola devam et. Ortaklığını sürdürdüğün o mağaradakilerin hali ortada. O mağaradakilerden kurtul, durumun iyi değil. Aşağılık kompleksi bunların kanlarına öyle bir işlemiş ki, geçmişi sömürü ile dolu Batı'ya hayranlık beslerler.

Tüm dünya Körfez ermayesini çekmek için gece gündüz çalışır, bunlar kaçırmak için çalışır. Ülkeye yapılan yatırımları engellemenin adı siyaset değil, ihanettir. Bunların derdi ülkenin kalkınması değil. Bunlar varsın İstanbul'a hizmet diye, biraz komik olacak ama, musluk açmaya devam etsinler. 29 Mayıs'ı da... Bay Kemal istersen sen de gel, Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Sen 700 kişiyi falan oraya götür, engellemeye çalış.

CHP'nin nefret kokan yabancı söylemlerine karşı çıkıyoruz. Sonuna kadar mazlum ve mağdurların yanında olacağımızı söylüyoruz."



Ayrıntılar gelecek...