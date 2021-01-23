Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Silvan Barajı'nı önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlamayı ve su tutmaya başlamayı planlıyoruz. 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Türkiye'de söz konusu olabilecek kuraklık tehditine karşı çalışmaların devam ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

HEDEF 2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuraklık karşı karşıya bulunduğumuz durum, bizi alternatif su depolama yöntemleri arayışına itmektedir. Ülkemiz sanıldığının aksine su zengini zaten değildi. Kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte elimizdeki mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanma mecburiyeti kaçınılmaz bir hal almıştır. Halen devam eden çalışmalarla 2023'e kadar 150 yer altı barajını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

"ERGANİ BARAJI İSTİHDAM SAĞLAYACAK BİR ESERDİR"

Türkiye'yi hem küresel afetlerin etkilerinden koruyacak hem hedeflerine ulaşmasını sağlayacak olan projenin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Kadim çağlardan beri bölgenin ilim ve irfan yuvası, medeniyet ve refah kapısı olan Diyarbakır, bu yeni dönemde de Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürecektir. Yaptığımız yatırımlarla, getirdiğimiz hizmetlerle, kazandırdığımız eserlerle Diyarbakır'ın yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimiz, hiç kimsenin demokratik ve ekonomik kazanımlarına el uzatmasına izin vermeyecektir. Küresel siyasi ve ekonomik sistemin yeniden yapılanma sürecinde ülkemiz büyük avantajlara sahiptir. Bölgesel ve küresel, siyasi, askeri, kültürel, ekonomik bir güç olarak tevarüs etme iddiamız her geçen gün daha belirgin şekilde ete kemiğe bürünüyor."