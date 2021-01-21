Muhalefet partilerinin erken seçim taleplerine gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde MHP ile birlikte zafer elde edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı.

İl başkanlarına gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 2023'te yapılacak genel seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefet partilerin ısrarla kamuoyu gündemine getirdiği erken seçim tartışmalarına da noktayı koyan Erdoğan, erken seçim olmayacağını belirterek "2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte zaferle çıkacağız" ifadelerini kullandı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

DAĞITARAK KIRARAK DEĞİL

"Salgının seyrinin yönünü aşağıya çevirmesi ve aşı çalışmalarının hızla sürmesi bize bu imkanı sağlayacak gibi görünüyor. Dağıtarak, kırarak değil toparlayarak, birleştirerek işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Üye sayımızın kağıt üzerinde 11 milyonu geçmesi kadar bu insanların her birini kutlu davamızın taşıyıcısı haline getirmemiz de önemlidir.

2023'TE SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKACAĞIZ

2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı ile birlikte inşallah zaferle çıkacağız. Günün 24 saati ve haftanın her günü milletimizin içinde olacağız.

Bizim hizmet siyasetimiz seçimden seçime değil, yılın her günü çalışmayı gerektirir.



O nedenle altını bir kez daha çiziyorum. Önce kendi kadrolarımızın gönlünü kazanacak, sonra milletimizin gönlüne girerek, hizmet siyasetimizle çok çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin bugüne kadarki kazanımlarını koruma yanında bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te seçimleri kazanacağız İZLE





İŞİNE DÖRT ELLE SARILMAYAN BU PARTİDE BAŞARILI OLAMAZ

AK Parti İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle kurulmuş sadece isim ve amblemden ibaret bir parti değildir. Milletimiz tarafından kurulan bir partidir. İşine dört elle sarılmayan hiç kimsenin Ak Parti'de başarılı olma şansı yoktur.""